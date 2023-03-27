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Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр обратилась к блогерам и журналистам с просьбой не задавать вопросы о контрнаступлении ВСУ, не прогнозировать даты и не обсуждать его вообще.

Она заявила, что это прерогатива лишь Верховного главнокомандующего, коим является президент Зеленский, главкома Валерия Залужного и главы Минобороны Алексея Резникова, передает РИА Новости.

«Не нужно транслировать вопрос экспертам – как насчет контратаки, не нужно писать блоги на эту тему и посты, вообще не нужно открыто обсуждать военные планы нашей армии», – написала Маляр в своем телеграм-канале.

Напомним, президент Зеленский констатировал невозможность начать контрнаступление прямо сейчас. Причиной он назвал острую нехватку оружия и боеприпасов, намекнув Западу на ускорение и увеличение объемов поставок, а также неблагоприятные погодные условия.

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