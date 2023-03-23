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Вместо объектов энергетической инфраструктуры Россия теперь будет наносить удары по складам горюче-смазочных материалов на Украине, заявил замначальника Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Вадим Скибицкий. Такой вывод он сделал после «анализа целей», которые разведывают ВС РФ.

Он отметил, что полностью исключать удары по энергосистеме нельзя, однако они уже не будут ключевыми целями. Так, последние атаки на Львовскую и Днепропетровскую области показали, что ВС РФ бьют по складам с боеприпасами и горючим, а также по объектам, обеспечивающим логистику украинской армии.

«Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада», – пояснил Скибицкий.

Напомним, 22 марта был нанесен «удар возмездия» по аэродрому Школьный в Одессе, откуда в минувший понедельник стартовали дроны, атаковавшие Джанкой в Крыму.

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