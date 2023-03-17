Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба грозно заявил, что государства, не захотевшие поддерживать его страну, после завершения СВО столкнуться с серьезными последствиями. В ответ на этот официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что эти угрозы выглядят слишком уж неуклюже.

Она сообщила, что из украинского МИД массово разбегаются сотрудники, поэтому министерство вынуждено публиковать объявления в СМИ, чтобы набрать новый штат. В это время глава ведомства пытается кого-то запугать в мировом сообществе.

«Граждане Украины уже давно всё поняли, кто и с чем столкнётся после завершения Россией СВО, поэтому разбежались даже из МИД Украины», – заявила Захарова.

Напомним, Кулеба заявил, что после СВО при построении новых дипломатических отношений будет учитываться и то, как повело себя то или иное государство в тяжелый для Киева период.