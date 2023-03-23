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Великобритания своим заявлением о передаче вооруженным силам Украины боеприпасов с урановым сердечником пыталась перебить в информационном поле приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Такое заявление 23 марта в эфире «Соловьев live» сделала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, представители Великобритании не могут уяснить, что перебить конструктивную созидательную повестку пропагандой, информационными вбросами и манипулированием новостным мейнстримом просто невозможно. Захарова добавила, что любой конструктив всегда сильнее пустых пиар-акций, антирекламы и истерик.

При этом Захарова подчеркнула, что сотрудничество Москвы с Пекином «создает конструктивный пример для подражания в мире международных отношений». Как следует из ее слов, на фоне подписания реальных документов для достижения стабильности и двухстороннего развития России и Китая «информационные вбросы о поставках Украине снарядовс обедненным ураном нанесут вред репутации самой Британии.

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