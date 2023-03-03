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Российские пранкеры, известные под именами Лексус и Вован, в очередной раз лишились своего канал на YouTube. Его заблокировали после опубликованного видео, на котором пранкеры разыграли британского министра иностранных дел Уильяма Хейга. Об этом они рассказали в своем канале Телеграм, который называется Шоу ВиЛ.

В сообщении написано, что запасной канал пранкеров YouTube снова заблокировал. Этот канал молодые люди вели для аудитории на Западе. В этот раз в вопросе блокировки канала постарались Британия и сам лорд Хейг.

Они отметили, что громче откровения политиков, тем скорее они делают все, чтобы не допустить их распространения. При этом британские СМИ пропустили этот разговор и будто бы не заметили. Пранкеры написали, что так действует «свобода слова».

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