Ответ на усиление военной помощи со стороны стран Запада Киеву. По мнению ведущих японских СМИ, именно так стоит оценивать решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. О соответствующих планах ранее заявил президент России Владимир Путин.

По мнению японских газет и телеканалов, которое приводит ТАСС, действия западных стран привело к тому, что Россия старается обезопасить себя, размещая ядерное вооружение в Белоруссии. СМИ Японии полагают, что таким образом Россия стремится сдержать поставки западного оружия и техники на Украину, власти которой не раз заявляли, что ведут подготовку для наступления на позиции российских войск.

Официальные японские власти пока никак не комментировали решение Москвы. В то же время ряд экспертов отмечали, что размещение российских тактических ядерных ракет в Белоруссии не обязательно свидетельствует о том, что их будут применять. Это скорее механизм сдерживания. США ранее также размещали свои тактические ядерные боеголовки на территории европейских государств.

Накануне президент Владимир Путин рассказал, что Москва уже передала Минску комплекс “Искандер” – он может быть носителем ядерных боеголовок. Кроме того, летом в Белоруссии закончится строительство специального хранилища для тактического ядерного вооружения.