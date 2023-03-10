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Сотрудники российской компании «Яндекс» получили возможность работать в гибридном режиме. При этом можно выполнять свои рабочие обязанности не только в офисе на территории России, но и в любом из хабов компании, расположенных в других странах.

В компании заявили, что гибридный режим станет базовым для всех работников «Яндекса». При этом находиться в офисе будет нужно обязательно только два или три дня за всю рабочую неделю.

Сообщается, что сотрудники компании получат возможность выбора места для своей деятельности. Для этого можно выбрать любой офис работодателя, расположенный на территории России или в других странах, к примеру, в Армении или Турции. А в некоторых ситуациях специалистам будет предоставлена возможность работы полностью в удаленном режиме.

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