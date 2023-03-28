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Страны Запада делают ставку на весеннее контрнаступление ВСУ, однако даже если оно окажется успешным, конфликт между Москвой и Киевом вряд ли закончится. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) – передаёт “Военное обозрение”.

Авторы материала в американском СМИ сообщают, что уровень поставок западного вооружения на Украину однозначно свидетельствует о том, что ВСУ намерены провести контрнаступление. Но даже если оно окажется успешным, это не приведёт Россию к поражению – это заставит Москву наоборот начать новую военную кампанию. На Западе же полагают, что успех ВСУ заставит Кремль войти в переговорный процесс на условиях Украины, то есть вернуть присоединённые ранее территории.

Вариант с началом мирных переговоров после контрнаступления ВСУ, в WSJ считаются маловероятным. Если украинская армия проведёт успешную наступательную операцию (что само по себе под большим вопросом), то конфликт между Москвой и Киевом перейдёт в затяжную фазу. Начнётся “война на истощение”, из которой Россия с большой долей вероятности выйдет победителем.

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