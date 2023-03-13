Потери, которые понесли украинские войска после начала специальной военной операции России, настолько высоки, что это серьёзно повлияло на боеспособность ВСУ. Из-за высоких потерь среди опытных солдат и офицеров качество украинской армии заметно снизилось. Об этом пишет газета Washington Post (WP) – передаёт РИА “Новости”.

Эксперты, опрошенные американским изданием, полагают, что именно низкое качество войск ВСУ может стать решающим фактором при принятии решения о контрнаступлении. Ранее киевские власти анонсировали “освобождение” территорий от войск ВС РФ, но, возможно, на практике этого не произойдёт, полагают специалисты.

Ранее представители киевских властей заявляли, что контрнаступление начнётся, когда в ВСУ поступит достаточно западной военной техники – сейчас идёт формирование резервов.