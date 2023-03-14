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Боеспособность украинской армии с каждым днём становится всё хуже. На позиции прибывает всё больше неопытных бойцов, которые в случае опасности просто убегают с поля боя. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на военных ВСУ – передаёт РИА “Новости”.

Так, по словам одного из них – бойца с позывным “Купол” – сейчас он является командиром батальона и единственным профессиональным военным в подразделении. До этого его опытные сослуживцы или погибли, или получили ранения и теперь не могут участвовать в боевых действиях. “Купол” рассказал, что командование ВСУ просто не готовит бойцов и не даёт это сделать ему самому, заставляя бросать новобранцев в бой. Толку от них немного – солдаты зачастую просто убегают с поля боя.

Другой военнослужащий ВСУ, представившийся Дмитрием, рассказал WP, что новобранцы, как правило, боятся даже выходить из окопов. Из-за интенсивных обстрелов у многих из них начинаются панические атаки.

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