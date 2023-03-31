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В среду было опубликовано открытое письмо, подписанное тысячей ведущих исследователей и ученых из IT-сферы, в том числе и миллиардером Илоном Маском, с предупреждением об опасности для всего человечества систем с искусственным интеллектом (ИИ). Деловая газета «Взгляд» опубликовала материал, в котором обозреватель издания попытался разобраться, как ИИ может коренным образом изменить жизнь всего человечества и в чем заключается особенная опасность для России.

Стремительное и бесконтрольное развитие технологий ИИ, применяемых для создания виртуальной реальности, может привести к размытию границ между реальным миром и вымышленным. Поэтому бурное развитие ИИ таит в себе ряд рисков для государств по всему миру и в особенности для России.

На протяжении последних 15 лет на всей планете у миллиардов людей сформировалась сильная привязанность к электронным устройствам, позволяющим с головой уйти в виртуальный мир. Особенно опасной данная тенденция стала для детей, у которых может развиться синдром дефицита внимания и геперактивности.

Причем в ближайшем будущем с активным развитием технологии web 3.0 виртуальная реальность может полностью вытеснить современные гаджеты. В таком случае граница между настоящим физическим миром и виртуальной реальностью начнет исчезать, так как отличить одно от другого будет практически невозможно.

Поэтому существует огромный риск того, что объективные данные и факты, участвующие в формировании общественного мнения, будут заменены эмоциональными провокациями и заранее сформированными суждениями. Причем в такой «эхокамере» будет полностью отсутствовать альтернативная информация. Подобное уже можно наблюдать в современном мире, например, когда ряд американских социальных сетей полностью ограничил к ним доступ бывшего президента США Дональда Трампа.

В условиях жесткого противостояния с Западом Россия рискует не успеть создать свои собственные аналоги сервисов на основе ИИ для использования своим населением. Таким образом, россияне будут вынуждены использовать ИИ-чат-боты в качестве интеллектуальных ассистентов западного происхождения. А в настоящий момент популярный ChatGPT выражает политическое мнение, соответствующее взглядам среднестатистического инженера-программиста из Сан-Франциско с озабоченной левой «зеленой» повесткой.

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