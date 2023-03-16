Соединенные Штаты и Великобритания отлично понимают свою выгоду от создания блока AUKUS, а вот Австралию туда затягивают практически насильно, пишет издание «Взгляд». Эксперты отмечают, что Канберра не сумела устоять перед гипнозом Вашингтона и присоединилась к его военным играм.

Теперь Австралия станет третьей опасной для Китая страной после Соединенных Штатов. Ее отношения с Пекином и раньше не особо складывались, однако после вступления страны в военный блок она превратиться из просто неугодного партнера в опасного врага.

По мнению обозревателя, США не загнали Канберру в ловушку, однако точно ее «развели» с военным блоком. Они пытаются заставить ее вновь сражаться за интересы Запада, что не приемлет население страны. Но выхода у Австралии уже нет.

Одной из выгод она считает обещание США предоставить подводные лодки класса «Вирджиния». Это изменит расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе, так как в распоряжении Канберры появится ядерное оружие.