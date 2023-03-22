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Владельцы Telegram-каналов и граждане Украины, публикующие в Сети маршруты полетов российских ракет вместе с фото- и видеоматериалами, будут подвергаться уголовному преследованию, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат.

Он пояснил, что некоторые телеграм-каналы публикуют подробную информацию о перемещении ракет и дронов-камикадзе, о направлениях, в которых они летят, а также о местах прилетов. По словам Игната, каким образом владельцы получают эти данные, вопрос иной. Наказываться будут именно они.

«Я думаю, каждый должен понимать, это все ведет к тому, что враг знает, где у нас слабые места», – заявил спикер Воздушных сил Украины.

Также он отметил, что сведения о некоторых каналах, публикующих запрещенную информацию, уже переданы правоохранителям.

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