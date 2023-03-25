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Соединенные Штаты ответили на обстрел иранской стороной своих баз в Сирии атакой ВВС на позиции КСИР в восточной части САР, передает портал «Русская весна». Приказ о нанесении удара отдавал лично президент США Джо Байден.

Сам он заявил, что Вашингтон не хочет ссориться с Тегераном, но он будет отвечать на любые атаки, чтобы обеспечить защиту своих военных.

Ответ на это дал Иранский консультационный центр в Сирии. Его представители заявили, что в случае повторения атак на силы и объекты Ирана, он воспользуется своим преимуществом и задействует все имеющиеся возможности, чтобы нанести ответный удар.

Подобный «обмен любезностями» может указывать на скорую атаку на военные базы США со стороны иранских формирований. В настоящий момент эти объекты существенно ослаблены, что действительно дает Тегерану преимущество.

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