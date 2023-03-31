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В Министерстве обороны Украины, похоже, не очень хорошо владеют английским языком – главным языком собственных союзников. В ролике, который представило ведомство, было заявлено, что западная военная техника поможет “оккупировать” (occupy) украинские территории. Об этом пишет РИА “Новости”.

Ролик с титрами на английском языке, где министр обороны Украины разъезжает на западных бронемашинах, было опубликовано у него в твиттер-аккаунте и телеграм-канале Минобороны Украины. В том же ролике было использовано слово “unswalking” в предложении о благодарности в адрес США. Что означает это слово, неизвестно. Его нет даже академических словарях англоязычных стран.

Впоследствии, видимо, осознав, что в ролике допущены ошибки, видео удалили и загрузили вновь с уже изменёнными титрами. Вместо слова “occupy” использовалось “liberate” (освобождать), а неизвестное слово “unswalking” заменили на “unwavering”, выразив таким образом благодарность за “непоколебимую” поддержку со стороны США.

Страны Запада усилили поставки военной техники на Украину после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. В Кремле неоднократно подчёркивали, что такая позиция западных стран не ведёт к мирному урегулированию конфликта, а лишь затягивает боевые действия и приносит страдания украинскому народу.

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