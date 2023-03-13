Дальность обнаружения цели – до 10 километров с помощью камеры и до 4 километров с помощью тепловизора. Таковы характеристики комплекса дальнего визуального наблюдения “Муром-П”. По данным ВСУ, в зоне боевых действий такую технику стали применять российские войска. Об этом пишет издание Pravda.ru.

Для ВСУ “Муром-П” представляет серьёзную угрозу. Украинским военным уже отдали приказы уничтожать такие комплексы при обнаружении. “Муром-П” может на значительном расстоянии обнаружить как живую силу противника, так и передвижение вражеской техники.

Дальность работы комплекса – не единственный плюс. Ещё одним преимуществом является то, что он может работать совершенно автономно, передавая информацию на командные пункты ВС РФ. Для лучшего обзора комплексы “Муром-П” размещают на возвышенностях.