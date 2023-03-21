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Контрнаступление вооруженных сил Украины, по всей вероятности, будет осуществлено через населенный пункт Голая Пристань Херсонской области. Источники сообщают, что со стороны украинских сил участились высадки диверсионно-разведывательных групп на островах, расположенных на Днепре. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Данные действия киевского режима являются непонятными и нелогичными. ДРГ забрасываются в «серые зоны» по приказу оперативного управления ВСУ «Юг». В конечном итоге они уничтожаются российскими силами.

Ранее украинские эксперты заявляли, что пойма реки Днепр с ее большим количеством островов является отличным вариантом для осуществления прорыва ВСУ на левобережье. Они также упоминали о неотъемлемой роли в данной операции американских и немецких мостоукладчиков.

О том, что в планы ВСУ на Херсонском направлении входит форсирование Днепра говорят множество экспертов. Однако данную операцию украинский генштаб готовит с целью отвлечения внимания от своих действий на других направлениях, считает обозреватель «Свободной прессы» Ситников.

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