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Подразделения вооруженных сил Украины попытались атаковать позиции ВС России в районе Кременной. Однако их попытки были отбиты российскими силами.

Военный корреспондент издания «Известия» Дмитрий Зименкин рассказал, что противник попытался осуществить прорыв опорных пунктов ВС России, расположенных в лесной зоне. Боевое столкновение происходило на расстоянии 150-200 метров. Журналист оказался на позициях российских бойцов во время атаки ВСУ. Съемочной группе удалось зафиксировать на видео перекрестный огонь стрелкового боя между российскими и украинскими военными.

Когда засвистели над головами пули, то корреспонденту вместе с оператором удалось добежать до окопа и спуститься в укрытие. Российские бойцы вели огонь по противнику из блиндажа.

После сражения российские военнослужащие отметили, что этот бой еще не был «самым жестким». Согласно сообщению военкора, противник отступил с потерями назад. Российские бойцы, обороняющие данный участок фронта, все живы и невредимы.

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса, которая началась более года назад.

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