В последние дни обстановка вокруг Приднестровья стала напряженной. По этой причине власти Киева начали стягивать боевую технику и личный состав через Николаев. Военные находятся в Одесской области рядом с границей Украины с территорией Румынии и Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, предоставленные участником николаевского подполья.

Активист рассказал, что силы ВСУ уже в течение недели перебрасывают своих солдат и тяжелую технику ближе к Одессе.

Он отметил, что техника переправляется в ночное время суток. Два дня назад в населенный пункт приехали несколько больших машин, причем двигались они медленно. Это указывает, что под тентами находится что-то с большим весом.

Украинские военные базируются в городе Рени, а уже там им дают следующие указания.