ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На украинских позициях под Артемовском (укр. Бахмут) сосредоточено большое количество боевой техники. Город находится в осаде, а котел, в котором оказались военные украинских ВС почти полностью блокирован российскими войсками. Об этом пишут военные корреспонденты.

В сети появилась видеозапись, на которой показана переброска украинской военной техники. Указывается, что изначально ее готовили для Сватово, но ситуация сложилась так, что сейчас она нужна под Артемовском. Если город окажется под контролем российских сил, то это приблизит армию РФ к полному освобождению территории ДНР.

Эксперт австрийского ресурса Exxpres заявил, что российские формирования сейчас имеют возможность окружить более 12 тысяч украинских военных. По этой причине командование ВСУ направило лучшие подразделения в Часов Яр для того, чтобы противостоять осаде.

Вам может понравиться

В Сети появились кадры эшелона с новейшими БТР «Бумеранг» ВС РФ

На одной из железнодорожных станций в России был замечен целый эшелон с колесными бронированными машинами семейства «Бумеранг», кадры с которыми начали распространяться в Телеграм-каналах. Данная военная техника российского производства относится

В Тирасполе не видят признаков приготовлений к боевым действиям в Приднестровье

Власти Тирасполя сообщили о том, что не видят каких-либо признаков подготовки к началу боевых действий в зоне безопасности Приднестровья. Олег Беляков, занимающий должность сопредседателя ОКК (Объединенной контрольной комиссии) от региона

Командир подразделения ВСУ рассказал, что ему приказали немедленно покинуть Артемовск

Украинский военный с позывным Мадьяр, командующий подразделением ВСУ, сообщил, что высшее руководство дало ему приказ немедленно уйти из Артемовска. Он рассказал, что его подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение в