На украинских позициях под Артемовском (укр. Бахмут) сосредоточено большое количество боевой техники. Город находится в осаде, а котел, в котором оказались военные украинских ВС почти полностью блокирован российскими войсками. Об этом пишут военные корреспонденты.

В сети появилась видеозапись, на которой показана переброска украинской военной техники. Указывается, что изначально ее готовили для Сватово, но ситуация сложилась так, что сейчас она нужна под Артемовском. Если город окажется под контролем российских сил, то это приблизит армию РФ к полному освобождению территории ДНР.

Эксперт австрийского ресурса Exxpres заявил, что российские формирования сейчас имеют возможность окружить более 12 тысяч украинских военных. По этой причине командование ВСУ направило лучшие подразделения в Часов Яр для того, чтобы противостоять осаде.