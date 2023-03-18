Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что на Краснолиманском направлении 17 марта ВСУ было применено химическое оружие. Однако, по словам журналиста, план украинских боевиков по уничтожению российских военнослужащих не сработал.

Как выяснилось, украинские националисты с помощью беспилотников начали сбрасывать боеприпасы с химическим веществом на позиции российских бойцов. Однако ветер сменил свое направление, и отравленное облако с газами вернулось на позиции ВСУ.

По словам Руденко, перехваченные радиопереговоры украинской стороны, свидетельствуют о том, что украинским командованием в срочном порядке был эвакуирован личный состав, пострадавший в результате химического отравления. Он отметил, что все пострадавшие украинские военнослужащие получили химические ожоги дыхательных путей и слизистых. Некоторых из них в особо тяжелом состоянии отправили в харьковские больницы на вертолете.

Журналист подчеркнул, что, по всей вероятности, ядовитое вещество, находящееся в этих боеприпасах, является синильной кислотой. Она мгновенно поражает организм человека, вызывая тяжелую интоксикацию, приводящую к летальному исходу.