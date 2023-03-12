В воскресенье украинские боевики из американской РСЗО HIMARS нанесли удары по автостанции в Перевальске на территории Луганской народной республики. Представительство ЛНР в СЦКК уже сообщило о гибели трех гражданских.

Кроме того, девять мирных жителей, в том числе, трое детей, получили ранения. И это еще предварительная информация, пострадавших может быть больше.

Жители Перевальска пишут в социальных сетях, что удар по автостанции «Алчевск АС-1» был нанесен украинской стороной около 13:20. Точно известно, что для этой цели задействовалась реактивная система залпового огня HIMARS. Это высокоточное оружие, поэтому атака на гражданский объект была осознанной. Киев продолжает использовать террористическую тактику, нанося удары по мирным городам из западного вооружения.