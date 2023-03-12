ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В воскресенье украинские боевики из американской РСЗО HIMARS нанесли удары по автостанции в Перевальске на территории Луганской народной республики. Представительство ЛНР в СЦКК уже сообщило о гибели трех гражданских.

Кроме того, девять мирных жителей, в том числе, трое детей, получили ранения. И это еще предварительная информация, пострадавших может быть больше.

Жители Перевальска пишут в социальных сетях, что удар по автостанции «Алчевск АС-1» был нанесен украинской стороной около 13:20. Точно известно, что для этой цели задействовалась реактивная система залпового огня HIMARS. Это высокоточное оружие, поэтому атака на гражданский объект была осознанной. Киев продолжает использовать террористическую тактику, нанося удары по мирным городам из западного вооружения.

Вам может понравиться

WP: США не успевают пополнять истощающиеся запасы оружия

Несмотря на огромный военный бюджет, достигающий 800 миллиардов долларов, США никак не могут заставить свой военно-промышленный комплекс эффективно разрабатывать и выпускать оружие для выхода в мировые технологические лидеры. Эту проблемы

Юристы указали ЕС на ошибки при введении санкций против российских бизнесменов

Санкции Евросоюза против части российских бизнесменов должны быть пересмотрены, поскольку они в соответствующие списки попали бездоказательно. С таким письмом в адрес Еврокомиссии и Совета ЕС обратилось больше десятка юристов. Они

Царев заявил, что тактика войск ВС РФ в ходе СВО изменилась в ожидании наступления ВСУ

Российские ВС изменили тактику и в ближайшее время наступление организовывать не будут. Они находятся на укрепленных позициях и в условиях готовящегося крупного контрнаступления ВСУ не станут их покидать, сообщил бывший