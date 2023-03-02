ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что по данным, предоставленным разведкой, военные украинских вооруженных сил часто несут потери небоевого характера. Причина в том, что они применяют некачественные снаряды, на которых изначально есть дефекты.

Эксперт пояснил, что артиллерийские подразделения войск ВСУ получили боеприпасы для артсистем советского типа калибра 120, 122 и 152 мм. Снаряды были изготовлены в странах Запада в период с 2022 по 2023 год.

С его слов, при использовании снарядов был выявлен брак, из-за чего украинским бойцам пришлось вручную перебирать их перед тем, как применять. Это серьезно снизило эффективно артиллерии неприятеля, а также ее скорострельность.

Марочко заявил, что в рядах ВСУ зафиксировано уже много случаев небоевых потерь именно из-за применения таких снарядов с браком, они разрывались прямо в стволе.

Вам может понравиться

Сбитые дроны в Белгороде были с взрывчаткой иностранного производства

В районе города Белгород российские средства ПВО сбили три дрона, которые были оснащены взрывчатым веществом и поражающими элементами, представляющие собой маленькие металлические шары. После осмотра беспилотников, специалисты сделали предварительный вывод,

Украина готовит спецназ и американских наемников для переброски к границе с Белгородской областью

Украинское командование готовит специальные отряды, а также наемников из США для боев с российской армией. По данным ресурса «Русская весна» 518-й батальон украинских вооруженных сил, который имеет название «Дикое поле»,

Блинкен: Пекин столкнется с огромными проблемами, если начнет поставлять оружие России

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, власти Китая ждут серьезные проблемы, если они решат поддержать Россию в украинском конфликте. По