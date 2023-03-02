Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что по данным, предоставленным разведкой, военные украинских вооруженных сил часто несут потери небоевого характера. Причина в том, что они применяют некачественные снаряды, на которых изначально есть дефекты.

Эксперт пояснил, что артиллерийские подразделения войск ВСУ получили боеприпасы для артсистем советского типа калибра 120, 122 и 152 мм. Снаряды были изготовлены в странах Запада в период с 2022 по 2023 год.

С его слов, при использовании снарядов был выявлен брак, из-за чего украинским бойцам пришлось вручную перебирать их перед тем, как применять. Это серьезно снизило эффективно артиллерии неприятеля, а также ее скорострельность.

Марочко заявил, что в рядах ВСУ зафиксировано уже много случаев небоевых потерь именно из-за применения таких снарядов с браком, они разрывались прямо в стволе.