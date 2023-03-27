Украинские военные начали воевать по-новому. Теперь они применяют в Артемовске тактику выжженной земли. Таким образом они пытаются полностью уничтожить жилой сектор в южной части города, который ранее занимали, а затем утратили над ним контроль. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что боевики ВСУ все районы, с которых были вынуждены уйти, теперь просто уничтожают. «Вагнеровцы» сейчас эвакуируют мирных жителей с юга и востока Артемовска.

Издание опубликовало кадры, где показан момент массированного обстрела жилого района на юге города со стороны украинских боевиков. Один из местных жителей пояснил, что, начиная с прошлой недели, армия ВСУ усилила обстрелы этого района. В его дом украинские снаряды прилетали пять раз, в итоге крышу дома полностью пробило.