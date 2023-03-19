ВСУ стали более активно вести боевые действия, а теперь на Украине сообщили, что армия будет применять машины-роботы «Шахид» для наступления и атак.

Роботы имеют возможность перемещаться скрыто. Они невидимы для тепловизоров и способны переносить до 20 килограммов взрывчатого вещества, что может нанести серьезный ущерб.

ВС Украины опубликовали видео, на кадрах которого можно увидеть модель данной роботизированной системы. Устройство, показанное на видео, переносит мину противопехотного действия MON-90, а также 12 килограммов взрывчатого вещества. Это является доказательством того, что украинцы смогут применять робота как против живой силы, так и против бронированной боевой техники.

Угрозу такой робот представляет и из-за того, что имеет низкую стоимость, а управлять им можно на дальности в несколько километров.