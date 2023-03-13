ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Все больше стран в мире не боятся показывать свое недовольство прежним миропорядком, установленным Западом. Об этом написал Эндрю Шэн, специалист Гонконгского университета, для китайского ресурса China Morning Post.

В статье сообщается, что «роман с Западом завершен». Автор публикации отметил, что все до большего число стран в мире начинает доходить, что после того, как Америка устранит «угрозы» в лице России, следующими могут стать они.

В настоящее время в начале любого значимого мероприятия на Западе выступает Зеленский, лидер Украины. Далее каждый член НАТО делает призыв к другим странам присоединиться к общему делу, в ином случае им придется противостоять «последствиям».

По мнению автора публикации, бывшие рабы Запада больше не станут покорно молчать, и их не устраивает старый миропорядок, где Запад правит, а остальные вынуждены подчиняться.

Вам может понравиться

Пользователи Twitter предложили Сунаку и Макрону замолчать после заявления президента России Путина о ядерном оружии

Пользователи американской социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) ведут активную дискуссию по поводу совместного заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона о возвращении России к участию в

Пункты управления двух бригад ВСУ уничтожены точными ударами ВС России

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в окрестностях населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево точными ударами со стороны российских сил были уничтожены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 111-й бригады территориальной

Подразделения ВС РФ начали штурм территории завода «Цветмет» в Артемовске

Вооруженные силы Российской Федерации приступили к штурму промышленной зоны предприятия Бахмутского завода по обработке цветных металлов (БЗОЦМ), расположенного на территории города Артемовск (украинское название Бахмут). Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная