Все больше стран в мире не боятся показывать свое недовольство прежним миропорядком, установленным Западом. Об этом написал Эндрю Шэн, специалист Гонконгского университета, для китайского ресурса China Morning Post.

В статье сообщается, что «роман с Западом завершен». Автор публикации отметил, что все до большего число стран в мире начинает доходить, что после того, как Америка устранит «угрозы» в лице России, следующими могут стать они.

В настоящее время в начале любого значимого мероприятия на Западе выступает Зеленский, лидер Украины. Далее каждый член НАТО делает призыв к другим странам присоединиться к общему делу, в ином случае им придется противостоять «последствиям».

По мнению автора публикации, бывшие рабы Запада больше не станут покорно молчать, и их не устраивает старый миропорядок, где Запад правит, а остальные вынуждены подчиняться.