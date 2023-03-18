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Портал «Русская весна» опубликовал фотографии уничтоженного американского автомобиля «Хаммер» еще недавно служившего украинским боевикам. В машину попала ракета ПТРК, которая превратила его в бесполезную груду металла.

Военные корреспонденты отмечают, что уничтоженные «Хаммеры» – это совсем не диковинка на Украине. Российские ВС уничтожают их десятками и даже сотнями.

Автомобили не слишком хорошо защищены, у них имеется множество уязвимых мест, поэтому артиллеристы, операторы противотанковых ракетных комплексов, минометчики уничтожают их без особого труда вместе с экипажами.

Напомним, что Запад вновь перебрасывает на Украину колесную технику. В Сети появилось фото колонны боевых машин, которых ранее не было на вооружении ВСУ.

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