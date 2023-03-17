ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую диверсионную группу, которая намеревалась форсировать Каховское водохранилище. Обнаружила вражескую ДРГ разведка, которая и отправила координаты артиллерийским подразделениям, сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на главу пресс-центра группировки Войск «Днепр» Романа Кодряна агентство сообщает, что попытка Киева атаковать на Херсонском направлении через водохранилище подтверждает желание ВСУ выявить уязвимые места в российской обороне.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что по численности техники и личного состава Россия имеет критическое превосходство над украинской армией и может начинать весеннее наступление в зоне специальной военной операции. Он также отметил, что по всей линии соприкосновения ВС РФ атаковать не станут. Ни одна армия мира не позволяет себе подобного, чтобы не рассредотачивать крупные силы.

Вам может понравиться

Командир ЗВО рассказал, против кого сражаются участники спецоперации

Командир танкового подразделения Западного военного округа с позывным «Успех» рассказал журналистам РИА Новости, что российские бойцы сражаются с фашистским режимом на Украине и никаким образом не затрагивают мирное население страны.

РВ: Входе наступления на Бахмут бойцы ВС России добились новых успехов

Портал «Русская весна» рассказал о новых успехах ВС РФ под Артемовском и непосредственно в городской черте, которые приближают поражение украинских боевиков. Так, «Группа Вагнера» освободила населенный пункт Зализнянское, что позволило

EUCOM: русский Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 над Черным морем

Информационное агентство AFP сообщило о столкновении российского истребителя Су-27 с американским разведывательным дроном MQ-9, в результате которого последний рухнул в Черное море. Журналисты ссылаются на заявление генерала Джеймса Хеккера, который