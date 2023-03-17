Артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую диверсионную группу, которая намеревалась форсировать Каховское водохранилище. Обнаружила вражескую ДРГ разведка, которая и отправила координаты артиллерийским подразделениям, сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на главу пресс-центра группировки Войск «Днепр» Романа Кодряна агентство сообщает, что попытка Киева атаковать на Херсонском направлении через водохранилище подтверждает желание ВСУ выявить уязвимые места в российской обороне.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что по численности техники и личного состава Россия имеет критическое превосходство над украинской армией и может начинать весеннее наступление в зоне специальной военной операции. Он также отметил, что по всей линии соприкосновения ВС РФ атаковать не станут. Ни одна армия мира не позволяет себе подобного, чтобы не рассредотачивать крупные силы.