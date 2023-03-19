Всё больше натовского и американского вооружения встречается на позициях, которые российские бойцы отбивают у украинских войск. Офицер ВС РФ с позывным “Белый” рассказал РИА “Новости”, что недавно российские военные захватили под Авдеевкой американские гранаты M67 в качестве трофеев.

Российский офицер уточнил: находка свидетельствует о том, что на захваченных позициях до недавнего времени располагались западные наёмники, которые воюют на стороне ВСУ. Сами украинские военные гранаты M67 не используют – у них на вооружении находятся Ф1 или РГД.

“Белый” пояснил, что западного вооружения встречается больше при заходе вглубь обороны противника. Кроме гранат российские бойцы обнаруживали натовские гранатомёты, переносные противопехотные огнемёты и так далее.