Подразделения вооруженных сил Российской Федерации ведут активные боевые действия в окрестностях Марьинки, уничтожая бронетехнику противника при помощи самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С». РИА Новости опубликовали кадры поражения украинской бронетехники и комментарий командира противотанковой тактической группы с позывным «Байкал».

По словам российского военнослужащего, экипаж самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» способен самостоятельно вести наблюдение, находить цели и поражать небронированную и бронированную технику врага при помощи управляемой ракеты. На данном направлении экипаж «Штурм-С» предотвращает возможность противника вклиниться своими танками в линию обороны российских сил.

На вооружении противотанкового комплекса «Штурм-С» стоят современные сверхзвуковые ракеты 9М114 «Кокон» и 9М120 «Атака», способные поражать цели противника на расстоянии от 500 метров и до 5 километров. На опубликованных кадрах, по словам командира с позывным «Байкал», российские военнослужащие уничтожили бронетехнику ВСУ, используя ракету «Атака».