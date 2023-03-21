Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации ведут активные боевые действия в окрестностях Марьинки, уничтожая бронетехнику противника при помощи самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С». РИА Новости опубликовали кадры поражения украинской бронетехники и комментарий командира противотанковой тактической группы с позывным «Байкал».

По словам российского военнослужащего, экипаж самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» способен самостоятельно вести наблюдение, находить цели и поражать небронированную и бронированную технику врага при помощи управляемой ракеты. На данном направлении экипаж «Штурм-С» предотвращает возможность противника вклиниться своими танками в линию обороны российских сил.

На вооружении противотанкового комплекса «Штурм-С» стоят современные сверхзвуковые ракеты 9М114 «Кокон» и 9М120 «Атака», способные поражать цели противника на расстоянии от 500 метров и до 5 километров. На опубликованных кадрах, по словам командира с позывным «Байкал», российские военнослужащие уничтожили бронетехнику ВСУ, используя ракету «Атака».

Вам может понравиться

Военкор Сладков рассказал о “стадии активного ожидания” в зоне СВО и о “тиграх-миграх”

Ситуацию в зоне специальной военной операции можно описать как стадию активного ожидания, в которой российские войска все же медленно, но достаточно уверенно продвигаются вперед, рассказал военный корреспондент Александр Сладков. Он

Пентагон подделал видео атаки Су-27 на беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Крыма

Опубликованный Пентагоном видеоролик атаки российского истребителя на беспилотный аппарат MQ-9 Reaper вполне может оказаться подделкой, пишет издание «Взгляд». Авторы также объясняют, почему Соединенные Штаты изменили маршрут полета своих БПЛА после

В Донбассе тяжелые ранения получил медик из Чехии, помогавший солдатам ВСУ

Один из телеканалов Чехии сообщает о тяжелом ранении чешского медика на территории Донбасса, принимавшего участие в оказании помощи раненным солдатам вооруженных сил Украины. Как следует из сообщения, медик из Чехии