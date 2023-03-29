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За последние сутки ВС РФ на Купянском направлении сорвали три попытки ВСУ перебросить дополнительные силы к Масютовке и Гряниковке, а также пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом сообщил глава пресс-службы Западной группировки войск Сергей Зыбинский.

Также он отметил, что под Масютовкой артиллерийским ударом был уничтожен минометных расчет украинской армии, а в Берестовом ликвидирован очередной склад боеприпасов. Успешная контрбатарейная борьба позволила атаковать позиции САУ «Акация» и польской самоходки KRAB.

Для уничтожения артиллерийских установок противника применялись высокоточные управляемые снаряды «Краснополь», которые выпускала 152-миллметровая САУ «Мста-С».

Напомним, на Купянском направлении ВСУ подтягивают дополнительные силы к берегам Оскола, а также минируют территории, намереваясь держать оборону.

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