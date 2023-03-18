Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Беспилотный аппарат выследил и помог задержать наводчика, который сообщал данные о местоположении позиции ВС РФ украинским боевикам. Произошло это в зоне ответственности 9-й гвардейской артиллерийской бригады.

Наводчик перемещался на велосипеде и вел скрытую съемку российского вооружения и техники. Дрон следил за ним с самого начала, поэтому с доказательствами проблем точно не возникнет. Некоторое время велось наблюдение, после чего в дело вступила оперативная группа, задержавшая предателя.

Напомним, что ранее еще один наводчик был задержан в Херсонской области. Он рассказал, что отправлял координаты расположения позиций ВС РФ через интернет-мессенджер, за что ему пообещали неплохие деньги. Впрочем, их он так и не получил.

Еще один наводчик сразу после задержания раскаялся в содеянном. Он рассказал, что ВСУ сразу после получения информации о позициях ВС РФ нанесли удар, то есть фактически пытались ликвидировать своего же информатора.

Вам может понравиться

МК: Летчики РФ раскрыли детали падения БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США в Черное море

Заслуженный летчик РФ Владимир Попов считает, что беспилотник MQ-9 Reaper затонул в Черном море, так как попал под поток воздуха от истребителя Су-27. Также эксперт допускает возможность сброса топлива прямо

В Конотопе уничтожено расположение базы теробороны ВСУ

Глава города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин заявил об уничтожении российским ударом базы подразделений территориальной обороны. На своей странице в социальной сети он заявил, что 12 боевиков получили серьезные

В ISW назвали возможные темы, которые будут обсуждать во время встречи в Москве Путин и Си Цзиньпин

Американским институтом изучения вооруженных конфликтов (ISW) были названы темы, которые по всей вероятности будут обсуждать во время встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин. ISW выделил два главных вопроса: первый –