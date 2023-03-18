Беспилотный аппарат выследил и помог задержать наводчика, который сообщал данные о местоположении позиции ВС РФ украинским боевикам. Произошло это в зоне ответственности 9-й гвардейской артиллерийской бригады.

Наводчик перемещался на велосипеде и вел скрытую съемку российского вооружения и техники. Дрон следил за ним с самого начала, поэтому с доказательствами проблем точно не возникнет. Некоторое время велось наблюдение, после чего в дело вступила оперативная группа, задержавшая предателя.

Напомним, что ранее еще один наводчик был задержан в Херсонской области. Он рассказал, что отправлял координаты расположения позиций ВС РФ через интернет-мессенджер, за что ему пообещали неплохие деньги. Впрочем, их он так и не получил.

Еще один наводчик сразу после задержания раскаялся в содеянном. Он рассказал, что ВСУ сразу после получения информации о позициях ВС РФ нанесли удар, то есть фактически пытались ликвидировать своего же информатора.