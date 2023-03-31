Российские ВС работают над новой тактикой уничтожения укрепрайонов ВСУ, заявил военный эксперт с Украины Олег Стариков. Он пояснил, что вместо артиллерии, которая практически не способна разрушать мощные бетонные укрепления, ВС РФ начали использовать тяжелые фугасные авиабомбы.

Аналитик уточняет, что на бомбы ФАБ-500 навешивают дополнительное оборудование, благодаря которому они превращаются в высокоточные боезаряды и могут преодолевать расстояние около 50 километров. Это дает возможность гарантировано поражать цели без необходимости влетать в зону действия ПВО, сообщает “Военное дело”.

Такие фугасы сбрасывают не Су-24, как было раньше, а Су-35. Сбивать эти истребители поколения 4++ чрезвычайно сложно – средств ПВО против них у Киева нет, а переносные зенитно-ракетные комплексы не достают до самолетов.

Эксперт отметил, что бомб ФАБ весом от 500 кг до 3 тонн вполне достаточно для уничтожения бетонных укреплений ВСУ. И если раньше у ВС РФ не получалось разрушать фортификации артиллерийскими снарядами, то сейчас они без труда справятся с этой задачей.