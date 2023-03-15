Украинские военные предсказывают наступление ВС России на Красный Лиман и видят серьезную угрозу для себя в таком решении. По словам офицера ВСУ с позывным «Туман», российские подразделения уже изменили главное направление своего удара и продвигаются в Краснолиманском направлении.

Делают они это, чтобы во-первых, взять в «клещи» подразделения ВСУ как в самом Лимане, так и под Сватово и Кременной, а во-вторых, получить плацдарм для дальнейшего наступления. Его целями станут Краматорск и Славянск. Не исключено, что атака на эти города будет производиться с нескольких направлений одновременно.

Напомним, что под Сватово и Кременной российские ВС перешли от активной обороны к наступлению и уверенно продвигаются вперед. Они громят опорные пункты боевиков из артиллерии, не оставляя противнику ни единого шанса на контратаку.