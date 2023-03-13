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Российские ВС атаковали военные объекты ВСУ на территории Харьковской области, где Киев накапливает силы для контрнаступления. Удары были нанесены по местам дислокации личного состава и техники в Волчанске и Купянске, а также в нескольких других населенных пунктах.

Напомним, российские ВС продвигаются вперед на Купянском направлении, причем делают это весьма успешно. ВСУ стягивают силы к городу, чтобы обеспечить его оборону. Именно поэтому по ним был нанесен сокрушительный удар. Сейчас известно о потерях живой силы и техники украинской армии, но точные цифры пока отсутствуют.

Минобороны РФ пока официально не сообщало об ударах по Харьковской области. Но по сообщениям киевских властей и местных жителей можно установить, что на территории региона прогремело несколько мощных взрывов.

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