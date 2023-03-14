ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские формирования находятся в сложной ситуации в направлении Артемовска. Сообщается, что военные российской армии устроили националистам ВСУ «огненный ад» на позициях, которые те занимают в Часовом Яре, Артемовске (укр. Бахмут) и в Константиновке.

Очевидцы рассказывают про постоянный грохот, который раздается на передовой от ударов российской артиллерии, а также в тылу неприятеля около Артемовска. Сообщается и про мощное зарево в небе. Кровопролитные бои ведутся также восточнее Ивановского и около Богдановки.

Ранее стало известно, что артиллеристы российских ВС уничтожили украинскую колонну военной техники около Часова Яра. Именно туда командование украинских сил спешно перебрасывает резервы.

Вам может понравиться

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» были доработаны с учетом боевого опыта спецоперации

Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на свои источники, российские дроны-камикадзе «Изделие-52» прошли модернизацию с учетом боевого опыта, полученного российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции.

Эксперт Федорук указал на неспособность администрации Беглова решить проблемы с уборкой снега в Петербурге

Проблема с уборкой снега в Петербурге является региональной.  Команда губернатора Александра Беглова не может навести порядок в работе профильных служб. Об этом в беседе с Peterburg News заявил эксперт в

Российские танкисты уничтожили обнаруженную в укрытиях бронетехнику ВСУ

Согласно сообщению РИА Новости, разведчиками Западного военного округа (ЗВО) была обнаружена бронированная техника ВСУ, находящаяся в укрытии. Координаты местоположения были переданы экипажу танка Т-72БЗ, которые огневой мощью из пушечной установки