Украинские формирования находятся в сложной ситуации в направлении Артемовска. Сообщается, что военные российской армии устроили националистам ВСУ «огненный ад» на позициях, которые те занимают в Часовом Яре, Артемовске (укр. Бахмут) и в Константиновке.

Очевидцы рассказывают про постоянный грохот, который раздается на передовой от ударов российской артиллерии, а также в тылу неприятеля около Артемовска. Сообщается и про мощное зарево в небе. Кровопролитные бои ведутся также восточнее Ивановского и около Богдановки.

Ранее стало известно, что артиллеристы российских ВС уничтожили украинскую колонну военной техники около Часова Яра. Именно туда командование украинских сил спешно перебрасывает резервы.