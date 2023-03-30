Российские разведчики сорвали попытку эвакуации из Артемовска украинских боевиков на бронетехнике, сообщает портал «Военное обозрение». Сведения о противнике были переданы артиллерийским подразделениям, уничтожившим бегущего врага.

Авторы публикации сообщают, что из города пытались выехать несколько подразделений, которые на выезде были остановлены колонной военных грузовиков и боевых машин пехоты. Технику подготовили, скорее всего, для эвакуации личного состава. Но в этот план вмешались российские артиллеристы.

Первым делом они ликвидировали головную БМП, которая загорелась и заблокировала проезд остальным. После этого последовали удары по пехоте, рассыпавшейся кто-куда, и по пикапам ВСУ. С первой атаки около 15 военных перешли в категорию «двухсотых», но обстрел продолжился. Выяснилось, что группу сопровождает танк, который тоже уничтожили точным ударом.