Во время учений, которые проходят в Арктике, военные стран НАТО сталкиваются с рядом проблем из-за непривычного климата.

В публикации Bloomberg сообщается, что страны НАТО заинтересовались территорией Арктики вследствие украинского конфликта, а также обеспокоены тем, что Россия и Китая усиливают свои возможности в данном регионе.

В Минобороны США проанализировали готовность военных баз, расположенных в Арктике, и сделали вывод, что руководство не делает ничего, чтобы адаптироваться к климатическим изменениям.

Сообщается, что у военных НАТО в результате перепада температур заклинивают автоматы, а в результате таяния льдов взлетно-посадочные полосы невозможно применять по назначению. Также отмечается, что из-за сильных метелей быстро ломаются радарные установки.