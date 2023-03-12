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Согласно данным портала Flightradar24, фиксирующего данные о полетах воздушных суден по всему миру, американский стратегический бомбардировщик B-52H совершил полет над акваторией Балтийского моря, выйдя на позиции для пуска ракет по российскому городу Санкт-Петербург в районе острова Готланд.

Данный полет американский бомбардировщик выполнял в рамках военных учений, где легендой являются действия направленные на прорыв системы ПВО/ПРО Северо-Западного округа Российской Федерации с последующим нанесение ракетных ударов по городской инфраструктуре Санкт-Петербурга.

По мнению международного исследователя Георгия Рипера, скорее всего экипаж американского бомбардировщика B-52H отрабатывал упражнения по пуску противокорабельных ракет. По его словам, на расстояние в 200 км к границам Российской Федерации самолеты НАТО приближались только в районе Крыма. При этом, по заверению эксперта, вооруженным силам Российской Федерации есть чем ответить на данную провокацию. Рипер предлагает отправить к границам США, Польши или Британии российские самолеты Ту-95МС.

По словам военного аналитика Виктора Литовкина, правительство США использует свой стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в качестве демонстрации силы и давления на Россию.

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