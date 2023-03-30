Немецкие журналисты взяли интервью у военнослужащего украинской армии, который не смог сдержать слезы, вспоминая о погибших сослуживцах.

Когда осознаешь, что в боях погибли десятки тысяч солдат, пояснил военный, становится очень страшно. Также он сообщил журналистам, что постоянно думает о потерях ВСУ, не может прекратить думать о погибших ни днем, ни ночью.

Отмечается, что во время интервью боец говорил на русском языке. Высказавшись, он не удержался и расплакался.

Позже замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что киевский режим хорошо знает о колоссальных потерях в рядах ВСУ. Но, по ее словам, боевых действий без потерь не бывает. Также чиновница была вынуждена признать, что российские ВС имеют превосходство в численности и подготовке военнослужащих и в количестве оружия.