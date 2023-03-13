В Сети появилась видеозапись, на которой украинский военный весьма эмоционально выясняет отношения со своим командованием. Он возмущается из-за огромных потерь в своем подразделении и интересуется, знает ли об этом вышестоящее начальство.

«Ты знаешь, что в нашем батальоне убитых человек 160? Или ты не знаешь такого? Это ж все фейки для вас!», – забыв о субординации, срывается на крик украинский военный, разбавляя свое сообщение нецензурной бранью.

Его собеседник пытается успокоить боевика, заявляя, что свяжется с высшим командованием. Однако тот продолжает напирать, высказывает то-то вроде «Кому ты там что доложишь», и отключается.

О каком именно подразделении шла речь в эмоциональной беседе, узнать не представляется возможным. Но гипотетически этот может быть любой украинский батальон, так как ВСУ продолжают нести колоссальные потери, на которые командование и руководство страны давно не обращают никакого внимания.