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Командование ВСУ и руководство Украины не устают повторять, что не намерены отдавать Артемовск, что подразделения боевиков «стойко удерживают» оборону. Но сами украинские бойцы не согласны с этими заявлениями. Так, один из них записал видеообращение, в котором рассказал, что на самом деле происходит в Бахмуте.

Очень грустным и подавленным тоном он сообщил, что командование ВСУ бросает пехоту в бой, относясь к ней исключительно как к расходному материалу. Несмотря на это, Артемовск вскоре все равно придется сдавать, так как натиск российских войск сдержать невозможно, передает портал SM-News.

Боевой дух давно испарился, все военнослужащие ВСУ находятся на грани нервного и психическое срыва, они подавлены и не в состоянии больше оказывать сопротивление.

Напомним, что иностранные наемники и кадровые части пытаются тайно выйти из города. Вместо них в Артемовск направляют мобилизованных, которых готовят к боевым действиям не более трех дней. Российские ВС удерживают под контролем все пути выхода из Бахмута и наносят удары по бегущим оттуда колоннам.

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