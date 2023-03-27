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Если бы украинский беспилотник “Стриж” долетел до предприятий Тульской области, то в регионе произошла бы экологическая катастрофа. Такую точку зрения высказал военный лётчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с “МК”.

Инцидент с БПЛА Ту-141 (“Стриж”) произошёл днём 26 марта. Беспилотник упал недалеко от города Киреевска в Тульской области. Пострадали три человека, сейчас их жизни ничего не угрожает. Позже в Минобороны РФ сообщили, что БПЛА принадлежал Украине, технику вывела из строя российская система радиоэлектронной борьбы.

Попов предположил, что беспилотный летательный аппарат двигался в сторону крупных химических производств, которые расположены в Тульской области. Взрыв на одном из них мог бы привести к серьёзным экологическим последствиям. При этом военный лётчик отметил: с военной точки зрения в действиях украинских сил не был какого-либо резона. Важен психологический момент – Киеву нужно было продемонстрировать, на какое расстояние долетают его БПЛА, добавил генерал-майор.

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