Александр Сладков, военный корреспондент, который долгое время освещает события на Донбассе, проанализировал текущую ситуацию и сделал прогнозы относительно дальнейшего хода СВО. Об этом пишет «Русская весна».

Эксперт в своем канале Телеграм рассказал, что вариантов множество. Это может быть наступление со стороны российский Вооруженных сил, наступление со стороны ВСУ, а также контрнаступление как следствие наступления.

Что касается факторов успеха, то у обеих стороны они одинаковые – это снабжение боеприпасами, подготовленный личный состав и уже подсохшие поля, по которым было сложно перемещаться после весенней оттепели.

Сладко отметил, что рядом с Запорожской АЭС появилось много польских наемников, но они не способны как-то существенно повлиять на ход событий.