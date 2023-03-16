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Российские вооруженные силы выявили самые слабые места в украинской ПВО, именно они являются основным элементом объединенной системы противовоздушной обороны.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что авиация РФ и российские ракеты имеют возможность подходить максимально близко к объектам неприятеля незамеченными, но для этого требуется полностью вывести из строя украинские РЛС. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что работа радиолокационных станций заключается в раннем обнаружении целей в воздухе, поэтому их ликвидация приведет к тому, что российские ВС получат господство в воздушном пространстве.

Эксперт добавил, что армия Украины уже потеряла большое количество РЛС и заменить их на данный момент невозможно и нечем. Также он сообщил, что всю объединенную систему противовоздушной обороны на территории Украины создавали американцы, именно они предоставили для ВСУ ряд средств для выявления объектов в воздухе.

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