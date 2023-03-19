Российские ВС вполне могут «перестрелять» американские РСЗО HIMARS, для чего достаточно лишь скопировать и начать производство реактивных систем залпового огня KN-09 или KN-25, разработанные в Северной Корее. Старший научный сотрудник Академии военных Наук Владимир Прохватилов уверен, что эти установки смогут обеспечить полное превосходство ВС РФ на линии соприкосновения.

Он пояснил, что РСЗО KN-09 поражает цели с дистанции в 200 километров. KN-25 представляет собой высокоточную систему калибра 240 миллиметров, оснащенную вращающимися задними стабилизаторами, позволяющими точно наводить орудие на цель. На данный момент это самая мощная реактивная система, дальность которой достигает 400 километров. Таких параметров нет даже у РСЗО HIMARS.

«Для разработки необходимо применение обратного инжиниринга. Для хорошего советского инженера, для меня в том числе, это не представляет никакой трудности», – заявил эксперт.

Он добавил, что если быстро заняться реализацией этого плана, то ВС РФ смогут получить уникальное оружие, аналогов которому нет ни у Киева, ни у Вашингтона.