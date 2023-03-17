Киев начнет контрнаступление на Южном направлении, так как погодные условия там более благоприятные, чем в других регионах. На юге быстрее потеплеет, быстрее просохнет почва, позволяя использовать тяжелую бронетехнику, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Алексей Леонков.

Он также отметил, что одновременно с наступлением на юге Киев может начать и атаку на севере страны. Однако там боевые действия станут скорее всего лишь отвлекающим маневром. Ничего серьезного в северной части начать не получится, так как погода там совсем не благоприятствует перемещению тяжелой техники и вооружения.

Напомним, что эксперты прогнозируют попытку Киева захватить Мелитополь, чтобы заблокировать сухопутный коридор в Крым. Однако в успех этой авантюры не верят даже украинские аналитики. Они прекрасно видят, что Россия хорошо подготовилась к отражению наступления и не допустит прорыва обороны боевиками ВСУ.