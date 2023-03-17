ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев начнет контрнаступление на Южном направлении, так как погодные условия там более благоприятные, чем в других регионах. На юге быстрее потеплеет, быстрее просохнет почва, позволяя использовать тяжелую бронетехнику, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Алексей Леонков.

Он также отметил, что одновременно с наступлением на юге Киев может начать и атаку на севере страны. Однако там боевые действия станут скорее всего лишь отвлекающим маневром. Ничего серьезного в северной части начать не получится, так как погода там совсем не благоприятствует перемещению тяжелой техники и вооружения.

Напомним, что эксперты прогнозируют попытку Киева захватить Мелитополь, чтобы заблокировать сухопутный коридор в Крым. Однако в успех этой авантюры не верят даже украинские аналитики. Они прекрасно видят, что Россия хорошо подготовилась к отражению наступления и не допустит прорыва обороны боевиками ВСУ.

Вам может понравиться

РИА Новости: Санитар «Азова» признался в убийстве мирного жителя в Мариуполе

Санитар украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Евгений Савельев рассказал РИА Новости, что лично убил гражданского в Мариуполе. Он подумал, что мирный житель корректирует огонь российской артиллерии и

Сенатор Грэм призвал сбивать истребители ВКС России в ответ на инцидент с дроном MQ-9

Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, который принадлежит к «партии ястребов войны», прокомментировал инцидент с рухнувшим в Черное море беспилотником MQ-9 Reaper. Он заявил, что в ответ США

Экс-командующий Черноморским флотом Комоедов предупредил о риске удара ВСУ при поднятии MQ-9

Подъем из глубин Черного моря американского беспилотника MQ-9 Reaper – это вполне реальная задача. Но командование ВС РФ должно помнить, что украинские боевики могут нанести удар по месту падения дрона,