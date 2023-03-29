Киев готовит масштабное весеннее контрнаступление, поэтому задачей ВС РФ в настоящий момент является его срыв. Для этой цели ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые используются ВСУ для подготовки, сообщил изданию «Известия» военный аналитик Алексей Леонков.

В первую очередь, это логистические цели, которыми являются пункты размещения боевиков ВСУ, ангары с техникой. В ходе контрнаступления они будут применяться для быстрой переброски подразделений в зону активных боевых действий, поэтому их уничтожение существенно усложняет Киеву подготовку к операции.

Ту же задачу выполняет уничтожение складов с боеприпасами и топливом. В гипотетическом контрнаступлении важная роль отводится западной технике и вооружению. Недостаток топлива и снарядных голод не позволят использовать все их возможности.

Эксперт отметил, что российские ВС наносят удары исключительно по военным объектам ВСУ, а также по промышленным предприятиям и транспортной инфраструктуре, которые используются армией.