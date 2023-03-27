ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский военный аналитик Юрий Кнутов прокомментировал новость о размещении российского ядерного оружия на территории соседней Белоруссии. По его словам, причиной такого шага, совершенного руководством Российской Федерации, стали действия администрации президента США. Об этом сообщает в своем материале издание «Свободная пресса».

Военный эксперт отмечает, что вооруженные силы США уже разместили на территории соседней Польши большое количество различных видов военной техники, в том числе и БПЛА Reaper. Также на решение Москвы о размещении своего ядерного оружия в Белоруссии повлияла и новость о возможной передаче ВСУ боеприпасов с обедненным ураном.

При этом США продолжают наращивать присутствие своей военной техники на военных базах Бельгии, Голландии, Италии и ФРГ. Неоднократные предостережения руководства России о том, что хранение ядерных боеприпасов США на военных базах европейских стран является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия, просто опровергалось американской стороной.

В ответ на данные шаги США Россия могла бы разместить свое ядерное оружие, например, на Кубе. Однако, по словам Кнутова, в настоящее время, во-первых, это не имеет никакого смысла из-за дороговизны доставки ядерного оружия, а во-вторых, из-за уязвимости транспортных узлов на Кубе. Поэтому Москва решила разместить ядерное оружие на территории соседней Белоруссии, чтобы можно было легче контролировать обстановку на своих западных границах.

Вам может понравиться

В Петербурге участились случаи насилия над детьми

В Петербурге количество преступлений в отношении несовершеннолетних за последний год увеличилось на треть. Омбудсмен Северной столицы Анна Митянина рассказала, что ей ежегодно поступает несколько тысяч обращений, касающихся преступлений против юных

ВСУ сообщили об уничтожении российского командного пункта в Сватово ударом HIMARS

В украинских Вооруженных силах сообщили, что они уничтожили российский командный пункт в Сватово. Для нанесения удара украинцы применили американскую установку HIMARS. Однако канал Телеграм «Военкоры Русской Весны» пояснил, что это

Пригожин предложил губернатору Московской области построить Центр психологической помощи на Рублевке для участников СВО

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил властям Московской области построить на Рублевке Центр психологической реабилитации для участвующих в спецоперации бойцов. Отвечая на запрос сетевого издания «ГЛАС НАРОДА», Пригожин