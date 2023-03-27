Российский военный аналитик Юрий Кнутов прокомментировал новость о размещении российского ядерного оружия на территории соседней Белоруссии. По его словам, причиной такого шага, совершенного руководством Российской Федерации, стали действия администрации президента США. Об этом сообщает в своем материале издание «Свободная пресса».

Военный эксперт отмечает, что вооруженные силы США уже разместили на территории соседней Польши большое количество различных видов военной техники, в том числе и БПЛА Reaper. Также на решение Москвы о размещении своего ядерного оружия в Белоруссии повлияла и новость о возможной передаче ВСУ боеприпасов с обедненным ураном.

При этом США продолжают наращивать присутствие своей военной техники на военных базах Бельгии, Голландии, Италии и ФРГ. Неоднократные предостережения руководства России о том, что хранение ядерных боеприпасов США на военных базах европейских стран является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия, просто опровергалось американской стороной.

В ответ на данные шаги США Россия могла бы разместить свое ядерное оружие, например, на Кубе. Однако, по словам Кнутова, в настоящее время, во-первых, это не имеет никакого смысла из-за дороговизны доставки ядерного оружия, а во-вторых, из-за уязвимости транспортных узлов на Кубе. Поэтому Москва решила разместить ядерное оружие на территории соседней Белоруссии, чтобы можно было легче контролировать обстановку на своих западных границах.