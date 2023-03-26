На 25 марта Киев запланировал наступление, целью которого был захват населенного пункта Сватово. Однако бдительность российских ВС разрушила эти планы. Киеву пришлось отменить наступательную операцию из-за серьезных потерь уже на первом этапе, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Он рассказал, что у Нижней Журавки, Подлимана, Богуславки и Боровой, что рядом с Оскольским водохранилищем, было замечено движение колонн украинской армии. Однако ВС РФ уже ждали этого, так как боевики ВСУ слишком уж громко заявляли о своих планах на выходные. Они высказывались в том духе, что в субботу-воскресенье выбьют российские ВС из Сватово, но результат оказался обратным.

ВС РФ отразили атаку и колонны, по словам Киселева, внезапно растворились в воздухе. Чтобы выяснить, почему сорвался безупречный, по мнению боевиков, план, командование подразделений, проводивших «наступление» вызвали «на ковер» в Харьков.